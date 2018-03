Ranking Affiliate-Netzwerke 2017

Conversant Deutschland GmbH/CJ Affiliate: Deutschlandzahlen nach Redaktionsschluss nachgetragen

Bemessungsgrundlage für das Ranking ist die von den Unternehmen angegebene Zahl von Publishern und Merchants sowie die Werbereichweite und die Zahl der vermittelnen Abschlüsse. Die Platzierungen in diesen Kategorien addieren wir in unterschiedlicher Gewichtung zu einer Gesamtnote. Bei fehlenden Angaben platzieren sich die entsprechenden Unternehmen in dieser Rubrik auf dem jeweils letzten Platz.