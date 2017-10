ITK-Branche wird erstmals größter Industrie-Arbeitgeber

26.10.17 Die Beschäftigung in der ITK-Branche wächst bis zum Jahresende auf 1,077 Millionen und die Umsätze steigen um 1,9 Prozent auf 160,8 Milliarden Euro. Software ist dabei der wichtigste Wachstumstreiber.

Bild: Lasse Kristensen aboutpixel

Die Informationstechnologie- und Teleommunikations-Branche (ITK-Branche) schafft 2017 deutlich mehr neue Arbeitsplätze als zunächst erwartet und steigt damit zum größten industriellen Arbeitgeber auf. Wie der Branchenverband Bitkom mitteilt, werden in der Informationstechnik, Telekommunikation und Unterhaltungselektronik zum Jahresende voraussichtlich 1,077 Millionen Menschen beschäftigt sein. Das entspricht einem Plus von 30.000 Jobs binnen Jahresfrist (+2,9 Prozent) und übertrifft die Erwartungen der Frühjahrsprognose (21.000).Auch die Umsätze entwickeln sich positiv. Der deutsche Markt für Informationstechnik, Telekommunikation und Unterhaltungselektronik wird im laufenden Jahr voraussichtlich auf 160,8 Milliarden Euro zulegen. Damit hebt der Bitkom seine Wachstumsprognose um 0,6 Prozentpunkte auf 1,9 Prozent an. Für 2018 erwartet der Bitkom für den ITK-Gesamtmarkt ein Wachstum um 1,3 Prozent auf 162,9 Milliarden Euro.