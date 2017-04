Shareconomy: Zu welchen Zwecken Menschen Autos mieten

Bild: ahundt / pixabay.com

Am häufigsten nutzen Carsharing-Kunden die Autos für Freizeitaktivitäten wie Restaurantbesuche - Spitzenreiter ist hier Amsterdam (73 Prozent der befragten Kunden). In der österreichischen Bundeshauptstadt Wien sind es zwar weniger, aber immer noch mehr als die Hälfte (53 Prozent) der Kunden. Die Kunden in Rom mieten ein Auto öfter als alle anderen Europäer für Fahrten zur Arbeit (35 Prozent), während dies die Kunden in der bayrischen Landeshauptstadt München im Vergleich weniger oft (21 Prozent) tun.Wienerinnen und Wiener nutzen Carsharing überdurchschnittlich häufig für private Termine (45 Prozent) wie Arzttermine - im Gegensatz zu den Rheinländern in Düsseldorf und Köln, wo dieser sogenannte "Use-Case" nicht ganz so stark ausgeprägt (31 Prozent) ist.In der Bankenmetropole Frankfurt mieten die Kunden überdurchschnittlich oft Autos, um private Besorgungen (43 Prozent) zu erledigen - beispielsweise den Einkauf im Supermarkt - wohingegen die Kunden in Mailand etwa nicht ganz so häufig zum Shopping fahren (14 Prozent).Das sind die Ergebnisse einer Umfrage unter Kunden des Carsharing-Anbieters Car2go