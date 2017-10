Amazon Key: Smartes Türschloss soll Logistik vereinfachen

Bild: Amazon

Zu dem Paket gehören ein smartes Türschloss, eine vernetzte Sicherheitskamera und eine App. Das Angebot soll Kunden des Abo-Dienstes Prime vorbehalten bleiben und ist zunächst in 37 Metropolregionen der USA verfügbar sein. Ähnlich wie einer Kofferraumzustellung erhalten die Paketboten einen einmalig gültigen Zugangscode, mit dem sie in einem festgelegten Zeitfenster die Wohnungstüre öffnen können, um ein Paket abzulegen.Beim Smart-Lock sollen die Kunden die Auswahl zwischen mehreren Modellen haben. Die Amazon-Cloud-Cam filmt 1080p-Videos in Full-HD und bietet Nachtsicht, Weitwinkel und Zwei-Wege-Audio. Der Paketpreise für Amazon Key beginnen ab 249 US-Dollar, eine Installation wird gratis angeboten.Logistikonzepte mit Smart Locks sind prinzipiell eine flexible und einfache Lösung für die Logistik (siehe iBusiness Logistik - Sieben Last-Mile-Konzepte im Zukunfts-Test , dürften aber wegen der geringen Verbreitung entsprechender Schlösser und wegen Bedenken betreffend der Privatsphäre zunächst auf Akzeptanzprobleme stoßen.