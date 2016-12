B2B-Commerce: Amazon Business für Geschäftskunden startet

Bild: Amazon

Wie der Händler bekannt gibt, sind auf der Plattform aktuell bereits mehr als hundert Millionen Produkte für gewerbliche Kunden verfügbar: von Laptops über Lager- und Büroeinrichtung bis zu elektronischem Zubehör und Reinigungsgeräten. Darunter rund fünf Millionen Artikel für das produzierende Gewerbe und das Handwerk, etwa Werkzeuge, Sicherheitsbrillen, Hörschutz, Klebstoffe sowie Schleif- und Befestigungsmittel. Auch an Restaurants und Universitäten sowie Labore richtet sich das neue Angebot.Für die Geschäftskunden verspricht Amazon viele auf deren Bedürfnisse zugeschnittene Funktionen wie Kauf auf Rechnung, Darstellung von Netto-Preisen und Rechnungsstellung für Millionen von Produkten sowie Konten für mehrere Nutzer.Für Händler, die an gewerbliche Kunden verkaufen, bietet Amazon Business entsprechend Zugang zu neuen Funktionen wie das Angebot von Mengenrabatten und die Möglichkeit, Produkte und Preise exklusiv auf Geschäftskunden zuzuschneiden, aber auch bereits bekannte Dienstleistungen wie Versand durch Amazon. Der Service steht sowohl deutschen als auch internationalen Verkäufern zur Verfügung.Mit dem Angebot Business will Amazon einen riesigen, aber noch nicht aufgeteilten Markt erschließen. Mit einem Jahresumsatz von 1.159 Milliarden Euro erwirtschafteten die deutschen Großhändler 2014 mehr als doppelt so viel wie der deutsche Einzelhandel. Wie wenig vorbereitet der traditionelle Großhandel auf ein B2B-Amazon ist, zeigt die iBusiness-Analyse Menetekel B2B-Commerce: So bedroht ist der Großhandel wirklich . Amazon hat durch seine Bekanntheit und sein Logistiknetz gute Chancen, sich auch in diesem Bereich zur Nummer 1 in Deutschland zu entwickeln - nicht zuletzt weil viele Gewerbekunden bereits jetzt bei Amazon bestellen. Ein Amazon-Interner bezeichnete das Projekt daher bereits im Vorfeld als "the next big thing" (siehe B2B-Commerce: Amazon Business soll im Dezember starten ).