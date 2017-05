Ranking: Mit wem sich Pressestellen am meisten streiten

Bild: Counselling/ Pixabay

(chart: Faktenkontor/ news aktuell)

Laut Umfrage gibt es am meisten Zoff mit den Unternehmenschefs. Ein knappes Drittel der Kommunikatoren reibt sich in Diskussionen mit der Geschäftsleitung auf (27 Prozent). Wenn es keine Auseinandersetzung mit den Chefs gibt, dann mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Marketing. 24 Prozent der befragten PR-Profis streiten sich regelmäßig mit den Marketeers. Und auch mit dem Vertrieb kommt es immer wieder zu Grabenkämpfen. So geben 15 Prozent der Umfrageteilnehmer an, oft mit den Sales-Managern uneins zu sein.Sehr gut hingegen kommen die Pressesprecher mit den Abteilungen Kundenservice und Business Development aus. Nur jeder Zwanzigste gab an, dass er mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Kundenservice Auseinandersetzungen hat (fünf Prozent). Und nur verschwindende vier Prozent der PR-Profis stoßen ab und zu mit den Verantwortlichen fürs Business Development zusammen.Knapp 370 Kommunikationsprofis haben am PR-Trendmonitor. teilgenommen.