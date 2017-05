Agentur-Übernahme: Voith übernimmt Mehrheit an Ray Sono

Bild: Ubisense

Der Technologiekonzern Voith und die Digaitalagentur Ray Sono schließen eine strategische Partnerschaft, in deren Zuge Voith einen Anteil von 60 Prozent an der Ray Sono übernommen hat. Gemeinsam wollen die Unternehmen einen Geschäftsbereich für industrienahe Digitalisierungslösungen aufbauen. In Ergänzung zum Kerngeschäft der Ray Sono soll die Agentur als neuer digitaler Industrie-Dienstleister am Markt etabliert werden.Ziel ist es, industrienahe Digitalisierungslösungen vor allem in den Bereichen Internet of Things und Industrie 4.0 zu entwickeln. Voith nimmt in diesem neuen Geschäftsbereich bei Ray Sono die Rolle des Pilotkunden ein. Das Know-how und die Ressourcen dieser neuen Unit bei Ray Sono stehen künftig auch den Bestandskunden der Agentur zur Verfügung, wodurch sich deren Dienstleistungsspektrum deutlich erweitert soll.Die Ray Sono agiert weiterhin unter eigenbestimmter Führung und wird unter ihrer Marke als unabhängiger Dienstleister für Digitalisierung im B2C- und B2B-Umfeld am Markt tätig bleiben. Für Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeiter ergeben sich durch die Beteiligung von Voith keinerlei Veränderungen.