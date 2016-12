Ärgernisse der Deutschen: Jüngere stört vor allem schlechtes Internet

Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Studie der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) im Auftrag vom Rechtsschutzversicherer Advocard . Wie die Umfrage zeigt, sollte vor allem für die 18- bis 29-Jährigen WhatsApp, Facebook, Google und Co. jederzeit erreichbar sein. Während sich der Durchschnittsdeutsche neben langen Wartezeiten allgemein vor allem über ignorante Sachbearbeiter und Unfreundlichkeit ärgert, ist die schlechte Internetverbindung bei den Jüngeren sogar das am zweithäufigsten genannte Ärgernis (51,5 Prozent).Wer sich aufregt, will seinem Ärger Luft machen. 54,3 Prozent der Deutschen hilft es zudem am besten, erst einmal tief durchzuatmen. Aber auch Spazierengehen, mit Freunden und Familie reden sowie Sport und Schokolade zählen zu den Top-Gelassenheitsstrategien. Das viel zitierte "Frust-Shoppen" landete dagegen nur auf Platz 8.