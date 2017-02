Beacon-Klon: Shoplink soll Shopkick ersetzen

Bild: Holgi / pixabay.com

02.02.17 Erst Ende des Jahres hat das Beacon-Loyality-Programm Shopkick in Deutschland den Dienst eingestellt. Jetzt werfen ehemalige Shopkick-Mitarbeiter einen Klon der gescheiterten App auf den Markt: Shoplink . Shoplink soll zwar ziemlich ähnlich wie Shopkick sein und auch mit dessen ehemaligen Partnern zusammenarbeiten, biete aber gleichzeitig bessere Funktionen als der Vorgänger, jubeln die Gründer. Ein Vorteil soll die Partnerschaft mit dem selbsternannten Marktführer der Beacon-Technologie in Deutschland sein, Beaconinside , der 2017 mehr als 500.000 Beacons in Deutschland installieren will. Mitte Februar 2017 soll Shoplink an den Start gehen.