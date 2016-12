KMU geben 3.500 Euro für ihr Homepage aus - ein Viertel hat keine

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren Je mehr Umsatz, desto Dienstleister - mit Professionalität und Umsatz steigt die Bereitschaft einer Firma zum Einkauf externer Dienstleister.

(chart: 7leads)

Bis zu 20.000 Euro für eine Homepage

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren Unternehmen mit mehr als einer Million Euro Umsatz sind bereit, im Schnitt etwa 7.000 Euro für eine Homepage auszugeben.

(chart: 7leads)

Das geht aus einer Studie des Berliner Start-ups 7leads hervor. Als zentralen Vorteil sehen KMU die Vorzüge in der Neukundengewinnung. Knapp 60 Prozent der Befragten aktualisieren ihre Seite mindestens einmal pro Woche. Generell zeigt der Trend in Richtung Homepage-Baukasten: Etwa 71 Prozent der KMU trauen sich zu, ihren Internetauftritt eigenständig mit einem Homepage-Baukasten zu erstellen. Nur neun Prozent sind der Meinung, dass Freelancer und Internetagenturen bessere Ergebnisse liefern als Homepage-Baukästen. Für die Studie wurden 196 KMU befragt.Die Kosten für die Erstellung des Internetauftritts schwanken stark: Von kostenlosen Homepage-Baukästen bis hin zu 20.000 Euro für die Umsetzung durch eine Webagentur. Im Durchschnitt geben KMU 3.355 Euro für die Website-Erstellung aus, hinzu kommen 96 Euro für die monatliche Pflege und den Betrieb.Nur neun Prozent der Befragten stimmen zu, dass ein Experte die Webseite professioneller gestaltet als es mit einem Homepage-Baukasten in Eigenregie möglich ist. Außerdem hat die Studie untersucht, ob die Zufriedenheit mit der eigenen Homepage von den Kosten für die Erstellung abhängt - das ist aber nicht der Fall. Wer mehr Geld für seine Website ausgibt, ist nicht automatisch zufriedener mit dem Ergebnis. Mit einem Homepage-Baukasten sparen Unternehmer bis zu 1.056 Euro im Jahr. Dieser Durchschnittswert wurde auf Basis der Umfrageergebnisse und den monatlichen Kosten eines sehr guten Homepage-Baukastens errechnet.