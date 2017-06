Amazon (I): Neue Dash-Devices und -Angebote am Start

Bild: Amazon

Dash Wand mit Alexa-Unterstützung

Neu im Programm sind unter anderem Buttons für die Marken Afri Cola und Nivea . Prime-Mitglieder können nun über 1.000 Produkte des täglichen Bedarfs wie Batterien, Kaffee und Snacks sowie Pflege- und Tierprodukte bestellen.Wie bisher sind die Buttons sofort für jeweils 4,99 Euro erhältlich. Im Preis enthalten ist eine Gutschrift für die erste Bestellung in selber Höhe - die Dash Buttons sind somit quasi kostenlos.In den USA hat das Unternehmen zudem kürzlich Dash Wand vorgestellt. Dabei handelt es sich im Grunde um eine aufgewertete Variante des Dash Buttons mit eingebauter Alexa-Funktion. Der kleine Stick, der mittels eines Magnets beispielsweise an der Kühlschranktür haften kann, nimmt Sprachbefehle an, kann Rezepte und Wetterberichte vorlesen oder Bestellungen entgegen nehmen. Für letztere Funktionalität ist auch ein Barcodescanner eingebaut.Dash Wand kostet in den USA 20 US-Dollar, enthalten ist ebenfalls 20-US-Dollar-Gutschein für Bestellungen bei Amazon.