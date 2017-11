Online-Hinweis auf Preiserhöhung ist nicht ausreichend bei Vertragsänderung

30.11.17 Das Oberlandesgericht Frankfurt hat in der Klage gegen einen Kommunikationsdienstleister entschieden, dass es nicht ausreicht, die Preiserhöhung in Form einer 'Mitteilung in Textform' mitzuteilen, wenn diese nicht direkt über die beabsichtigte Preiserhöhung informiert und auf das bestehende befristete Widerspruchsrecht aufmerksam macht.