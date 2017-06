Amazon (II): Der Shop-Gigant reicht ein Vergleichskiller-Patent für Läden ein

Bild: Andrej Utochkin/Julia Janus

Amazon hat ein Patent vorgelegt. Danach will der Konzern in künftigen Filialen seinen Kunden gratis WLAN anbieten. Der Clou: Surft man darin, fängt Amazon Produktsuchen ab - schaut der Kunde, ob etwas anderswo günstiger ist, soll der Kunde mittels aufs Handy gesendetem Gutschein oder von einem herbeieilenden Mitarbeiter überzeugt werden, doch lieber im Laden zu kaufen, berichtet der Amazon Watchblog Ob jemals was aus dem Patent wird - etwa in einem der 460 Supermaärkte, die Amazon jetzt gekauft hat - sei dahin gesagt. Es gibt aber eine Orientierung, mit welchen Mitteln Amazon ein Problem zu lösen versucht, das den stationären Handel seit längerem beschäftigt.