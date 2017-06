Aldi Süd startet ECommerce-Angebote - ein bißchen

Bild: Aldi Süd

Mit Spannung erwartet die Branche, wann und wie der Discounter Aldi in den E-Commerce einsteigen wird. Bislang prüft der Konzern den Markt jedenfalls außerordentlich gründlich. Aldi Süd macht nun keinen zwar keinen Sprung in Sachen E-Commerce, führt aber immerhin einen Lieferservice ein, den man als Vorboten verstehen könnte.Im Rahmen des Services "Aldi liefert" werden ausgewählte Aktionsartikel, die nicht direkt in der Filiale erhältlich sind, versandkostenfrei nach Hause geliefert. Kunden können sich über die Artikel in Flyern, Prospekten oder online informieren und diese dann in der Aldi-Filiale bestellen und bezahlen. Das erste "Aldi liefert"-Angebot (ein 65 Zoll Smart-TV von Medion zum Preis von 899 Euro) ist ab Ende Juli 2017 erhältlich.Bei den "Aldi liefert"-Produkten handelt es sich in erster Linie um großvolumige und schwere Waren; kleinere, leicht zu transportierende Elektrogeräte und Möbelstücke sowie ähnliche Aktionsartikel bleiben auch weiterhin Bestandteil des stationären Angebots in den Filialen, teilte das Unternehmen. "Aldi liefert" soll eine Ergänzung des bisherigen Angebots an Aktionswaren darstellen.