Content Commerce: Die Hälfte hofft auf Umsatzsteigerung

Die meisten Planer erwarten, dass die personalisierte Ausspielung ihrer Inhalte die größte Hürde darstellt (76 Prozent).



Aktive Betreiber fanden es hingegen am schwierigsten, die Wirkung ihrer Content Commerce-Strategien entsprechend zu messen (57 Prozent).



Dennoch wollen die meisten aktiven Betreiber ihre Investitionen verstärken, um sich noch stärker von Mitbewerbern zu differenzieren. 51 Prozent sind der Meinung, dass sich diese Strategie bereits nachweislich positiv auf ihr Geschäft auswirkt.

Content-Commerce-Strategien wirken sich positiv auf den Handel aus. Dies ist das das Ergebnis einer Forrester Consulting -Studie, die der E-Commerce-Softwareanbieter Commercetools in Auftrag gegeben hat. Demnach geben die Hälfte der Unternehmen (51 Prozent), die ihre Content- und Commerce-Strategien bereits miteinander kombiniert haben, gesteigerte Umsätze als einen der wichtigsten Geschäftsvorteile an. Allerdings fanden es auch 57 Prozent der aktiven Betreiber am schwierigsten, die Wirkung ihrer Content Commerce-Strategien überhaupt zu messen.An der Studie nahmen sowohl Unternehmen teil, die bereits mit einer integrierten Content Commerce-Strategie arbeiten (45 Prozent) also auch Firmen, die sich noch in der Planungs- oder Implementierungsphase befinden (50 Prozent). Erstere werden nachfolgende "aktive Betreiber" (bzw. in der englischen Studie "Doers") und "Planer" (im Englischen "Planners") genannt.Die Befragung zeigt, dass die Integration von CMS und Commerce-Lösungen die größten Hürden für die Unternehmen darstellt. Forrester Consulting empfiehlt Planern daher, technische Probleme schnell zu lösen, um die verbleibenden Hürden angehen und erfolgreich bewältigen zu können.Planer und aktive Betreiber von Content Commerce haben auch unterschiedliche Probleme hinsichtlich der genutzten Inhalte (Content) selbst:Im Rahmen der im August 2016 von Commercetools in Auftrag gegebenen Forrester Consulting-Studie mit dem Titel " Businesses Embrace Content + Commerce To Drive Customer Engagement " wurden 103 E-Commerce-Entscheider in US-Unternehmen befragt.