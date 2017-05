Marktplatz-Händler Jago ist insolvent

29.05.17 Der Stuttgarter Marktplatzhändler Jago ist insolvent, so ein aktueller Bericht von Wortfilter . Demnach hat die Jago AG am 23. Mai 2017 vor dem Amtsgericht Stuttgart Insolvenz angemeldet. Zuletzt war das Unternehmen in 29 Ländern aktiv und auf sämtlichen relevanten nationalen sowie internationalen Marktplätzen vertreten. Der Umsatz überschritt 2015 erstmals die 100 Millionen Marke. Im EHI-Ranking der umsatzstärksten 100 deutschen Onlineshops belegte Jago24 Platz 64. Auf der Ebay wird Jago auf Platz 22 unter den 25 weltweit größten Ebay-Händlern geführt. 2017 beschäftigte die 2005 gegründete Jago AG über 500 Mitarbeiter.