Übernahme: Demandware geht in der Salesforce Commerce Cloud auf

Die Commerce Cloud soll personalisierte Kundenansprache und Crosschannel-Handel vom Internet über Mobile und Social bis hin zur Filiale ermöglichen. Durch die Integration in die CRM-Plattform wird eine ganzheitliche Kundenansprache aus einer Hand möglich, die neben dem Bereich Commerce auch Marketing und Kundenservice umfasst.Neben der abgeschlossenen Integration der Demandware-Technologie gibt Salesforce zwei weitere Neuerungen für die Commerce Cloud bekannt: Zum einen unterstützt sie Apple Pay für mobile Einkäufe. Die Bezahllösung ist derzeit in USA, Kanada, Australien, China, Singapur, Großbritannien, Frankreich und der Schweiz verfügbar.Außerdem wurde mit Salesforce Einstein KI (Künstliche Intelligenz)-Technologien in das CRM-System und die gesamte Salesforce Plattform integriert. Das Unternehmen verspricht, mit Commerce Cloud Einstein nun jeden Kontakt in der Beziehung zwischen Händlern und Kunden smarter zu machen. Dazu gehören personalisierte Empfehlungen für Produkte sowie eine Sortierung der Suchergebnisse, bei der die Reihenfolge von der Wahrscheinlichkeit für eine positive Reaktion abhängt. Mit den gewonnenen Einblicken in komplexe Analysen sollen Einzelhändler die Zusammenhänge von Kaufentscheidungen besser nachvollziehen und so ihre Vermarktungsstrategie auch im Ladengeschäft optimieren können.