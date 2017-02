DHL-Studie sieht rosige Zukunft für grenzüberschreitenden E-Commerce

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren

Händler und Hersteller, die ihre Produkte international online anbieten, können sich über enormes Wachstumspotential freuen. Das zeigt die von DHL Express veröffentlichte Studie " The 21st Century Spice Trade: A Guide to the Cross-Border E-Commerce Opportunity ".Die Studienautoren rechnen damit, dass der internationale Online-Handel bei einem durchschnittlichen Jahreswachstum von 25 Prozent zwischen 2015 und 2020 (von 300 Milliarden US-Dollar auf 900 Milliarden Dollar) doppelt so schnell wachsen, wie der inländische.Onlinehändler können ihre Abverkäufe schon allein dadurch um 10 bis 15 Prozent steigern, dass sie ihre Produkte international anbieten. Das Angebot von Premium-Diensten lässt die Verkäufe sogar noch weiter steigen: Händler und Hersteller, die in ihren Online-Shops eine Option für schnelleren Versand anbieten, wachsen 1,6-mal schneller, als jene, die dies nicht tun.Die größte Herausforderung bei Käufen aus dem Ausland liegt aus Kundensicht in der Logistik, dem Vertrauen, dem Preis und den Erfahrungsberichten. Dies wird dem Bericht zufolge ein neues Ökosystem von Vermittlern und Standardlösungen (wie Zahlungsdienste und Programme, die für den Kunden Kauferfahrungen zusammenfassen) schaffen.Die Studie stützt sich auf Recherchen und Interviews einer Unternehmensberatung sowie auf eine Umfrage unter mehr als 1.800 Händlern und Herstellern in sechs Ländern.