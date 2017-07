Umfrage: Jeder fünfe abgelehnte Bewerber bekommt zweite Chance - wenn er nett ist

26.07.17 Bewerber, die auf Absagen freundlich antworten, erhalten in einem von fünf Fällen eine zweite Chance, so eine Umfrage unter Personalern.

Bewerber, die auf Absagen freundlich antworten, erhalten manchmal eine zweite Chance. Dies ist nur ein Ergebnis aus dem Jobware Umfrage-Report 2017.

(Grafik: Jobware Report 2017)

88 Prozent der Personaler freuen sich über eine höfliche Antwort der Bewerber, denen sie gerade abgesagt haben. Das kann sich für Bewerber lohnen: Jeder vierte Personaler (23 Prozent) merkt derart freundliche Kandidaten für künftige Stellenbesetzungen vor. Dies ist das Ergebnis des Jobware Umfrage-Reports 2017 Jeder zehnte Personaler ist ein wahrer Miesepeter: So stören sich 12 Prozent der Personaler an höflichen Antwortschreiben abgelehnter Bewerber. Dabei erbitten nur 14 Prozent der Bewerber, zukünftig in einen Kandidatenpool aufgenommen zu werden. Weitere 14 Prozent möchten den Absagegrund in Erfahrung bringen. Und 67 Prozent der Bewerber lassen die Chance ungenutzt und machen sich erst gar nicht die Mühe, auf die Absage zu reagieren.