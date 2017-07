VR-Werbeblock: Google testet erste Konzepte

Bild: Pixabay

03.07.17 Der Suchmaschinenkonzern Google will auch in der virtuellen Welt nichts anbrennen lassen: Werbung in Virtuellen Realitäten (VR) lautet ein aktuelles Experimentierfeld. Wie Fortune berichtet, wird derzeit ein virtueller Würfel getestet, auf dem ein Werbevideo startet, sobald der Nutzer lange genug darauf blickt. Ein Werbeblock im wahrsten Sinne des Wortes.