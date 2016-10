B2B-Commerce: Amazon Business soll im Dezember starten

"Das Amazon-Prinzip wird im Grunde eins zu eins auf den B2B-Bereich übertragen, nur mit den Vorteilen des Großhandels à la Metro", zitiert die RP den Informanten. Intern bei Amazon würde das Projekt als 'the next big thing' bezeichnet.In der Tat ist der B2B-Online-Großhandel in Deutschland ein riesiger, aber zum Großteil noch unentschlossener Markt, wie die iBusiness-Analyse Menetekel B2B-Commerce: So bedroht ist der Großhandel wirklich zeigt. Mit einem Jahresumsatz von 1.159 Milliarden Euro erwirtschafteten die deutschen Großhändler 2014 mehr als doppelt so viel wie der deutsche Einzelhandel. Amazon hat durch seine Bekanntheit und sein Logistiknetz gute Chancen, sich auch in diesem Bereich zur Nummer 1 in Deutschland zu entwickeln - nicht zuletzt weil die klassischen Großhändler diesen Markt zu zögerlich angehen.Laut RP soll das Sortiment soll zunächst aus den Bereichen Elektronik, Industriegüter, Sanitär und Bürobedarf bestehen. Amazon wolle hier ebenfalls sowohl als Händler als auch als Markplatzbetreiber für Dritthändler fungieren.