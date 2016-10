Webinar: Die Strategie 'Content First - Channel Last' erfolgreich implementieren

10.10.16 Onlinekäufer nutzen innerhalb Ihres Entscheidungs- und Kaufprozesses verschiedene Kommunikationsmittel - von der Website über Apps bis hin zu Broschüren und Gutscheinen. Bislang investieren Marketer viel Aufwand, um innerhalb dieser Kanäle Content zu produzieren und zu verteilen. Synergieeffekte bleiben auf der Strecke, Echtzeitkommunikation wird erschwert oder sogar unmöglich gemacht. Ein iBusiness-Webinar zeigt, wie Sie Ihren Content in das Zentrum Ihres Marketings setzen und die Strategie *Content first, Channel last* in Ihrer Marketingabteilung erfolgreich implementieren.