Digitalagentur Adxmedia wird Teil der kanadischen DAC Group

Bild: Adxmedia

21.03.17 Auf ihrem Expansionskurs in Europa übernimmt die kanadische Agenturgruppe DAC Group den Lead-Spezialisten Adxmedia mit Standorten in München und Dresden als alleiniger Gesellschafter und will damit ihre Expertise im hyperlokalen Online Marketing ausbauen. Das Unternehmen, das künftig als DAC Group Deutschland auftritt, soll Adxmedia-Gründer Daniel Richter als Geschäftsführer leiten.