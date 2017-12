Publishing: In den USA liefern Google und Facebook sieben von zehn Lesern

Facebook liefert nur noch ein gutes Viertel (26 Prozent) des Traffics. Ein deutlicher Abstieg binnen des laufenden Jahres: Facebook lieferte früher in 2017 noch jeden vierten Leser - (39 Prozent). Google verbesserte sich von einem Drittel (34 Prozent) auf mehr als jeden vierten Seitenbesucher (44 Prozent). Doch Facebook schwächelt nicht nur, was den Anteil der Leser angeht, die am Ende auf einer Verlagsseite landen. Insgesamt betrachtet liefern sie auch absolut weniger Leser ab: Facebook sandte ein Viertel weniger Traffic an die Newsseiten, Google dagegen rund ein Sechstel (17 Prozent) mehr. Dabei sind Googles AMP der Motor: Der Anteil der AMP-Seiten am Google-Traffic stieg um fast 90 Prozent.Das bedeutet: Gemeinsam sind Facebook und Google in den USA für sieben von zehn Lesern eines News-Onlineangebotes verantwortlich. Das geht aus einer Studie verschiedener Verlagsseiten von Parsely hervor.