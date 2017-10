Deutsche Start-ups erwirtschaften drei von vier Umsatzeuros im Inland

27.10.17 Fest verankert im eigenen Land: Deutsche Start-ups generieren durchschnittlich 78,7 Prozent ihres Umsatzes in der Bundesrepublik. Das belegt der neue Startup-Monitor 2017. Diese Prozentzahl zeige, dass Deutschland einen guten Nährboden für Start-ups bietet, kommentiert Wolfram Groß , Projektleiter des Gründerwettbewerbs bei der VDI/VDE Innovation + Technik GmbH . Zugleich zeige die Zahl, dass die deutschen Start-up-Förderungen einen positiven Einfluss auf die Wirtschaft haben. Am deutschen Markt etabliert, streben viele Start-ups nach einer neuen Herausforderung. So planen 82,7 Prozent der Gründerteams eine Expansion in internationale Märkte, heißt es in der Studie " Deutscher Startup Monitor 2017 " weiter.