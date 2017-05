Erst zehn Prozent der Unternehmen haben Datenschutzgrundverordnung umgesetzt

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren

59,2 Prozent der Unternehmen haben sich bereits mit der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) befasst, weitere 37,3 Prozent haben zumindest davon gehört. Fast alle Unternehmen haben das Thema also grundsätzlich auf dem Schirm. Doch fühlen sie sich auch betroffen? 61,6 Prozent sagen, dass sie stark oder sogar sehr stark betroffen sind. 26 Prozent fühlen sich moderat betroffen, 9,5 Prozent kaum. Die Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung muss in am 25. Mai 2018 abgeschlossen sein. Sonst drohen Unternehmen teils empfindliche Strafen. Je nach Verstoß drohen bis zu 20 Millionen Euro oder vier Prozent des gesamten, weltweiten Jahresumsatzes, je nachdem was höher ist.Bisher haben jedoch nur zehn Prozent der Unternehmen die Anforderungen der DSGVO bereits umgesetzt. Nur 5,3 Prozent hatten die Anforderungen bereits vor der Verabschiedung der DSGVO umgesetzt und das, obwohl die neue Verordnung sich in wesentlichen Teilen an bereits vorher geltendem deutschen Recht orientiert.24,3 Prozent haben noch gar nicht begonnen oder sind noch nicht einmal darauf vorbereitet. Immerhin 26 Prozent sind zumindest in der Planung, haben aber noch nicht mit der konkreten Umsetzung begonnen. 22,5 Prozent haben weniger als die Hälfte der Anforderungen umgesetzt, 17,2 Prozent mehr als die Hälfte aber noch nicht alle. B2B-Unternehmen sind in der Umsetzung etwas weiter als B2C-Unternehmen.