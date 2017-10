Senioren schützen ihre Geräte besser als Digital Natives

Er zeigt, dass die Altersgruppe der über 55-Jährigen in Deutschland ihre Computer (zum Beispiel Laptops oder stationäre Rechner) besser schützt als die Digital Natives. 95 Prozent der Altersgruppe 55 und älter gab an, ihre Geräte mittels einer Anti-Virus oder Internet-Security-Lösung zu schützen. In der Altersgruppe der 16- bis 24jährigen sind es lediglich 88 Prozent.Die größten Diskrepanzen zwischen den beiden Altersgruppen zeigen sich vor allem im Schutz mobiler Endgeräte. Während 82 Prozent ihre Tablets und 76 Prozent ihr Smartphone jeweils der Generation 55 plus mit einer Anti-Virus- oder Internet-Security-Lösung schützen, tun dies bei den 16-bis 24-Jährigen lediglich 52 beziehungsweise 42 Prozent.