Dialogmarketing-Messe Co-Reach am Ende

04.10.17 Sie verlor Jahr für Jahr an Bedeutung, jetzt wird sie beerdigt: Veranstalter Nürnberg Messe hat sich entschieden, die Co-Reach ab 2018 nicht mehr durchzuführen. Die Absage liest sich auch als konzeptionelles Armutszeugnis - und als Zeichen dafür, dass die Nürnberger neben der Dmexco in Köln und den Onlinemarketing Rockstars in Hamburg keinen Platz gefunden haben.

Das Dialogmarketing unterliege einem tiefgreifenden Wandel, schreibt das Co-Reach-Team auf seiner Homepage. Bedingt durch die Digitalisierung entfachen und verstärken neue Technologien kontinuierlich Trends, lassen neue Kommunikationskanäle entstehen und beeinflussen Kundenbedürfnisse. Diese Bewegungen habe der Veranstalter NürnbergMesse mit der Weiterentwicklung der ehemaligen Mailingtage aufgenommen und ist 2014 mit der CO-REACH als crossmedialer Dialogmarketingmesse an den Start gegangen, um Experten aller Marketingdisziplinen eine Plattform für den regelmäßigen Austausch zu bieten."Ein hochspezialisiertes, interdisziplinäres Konzept muss aktuelle Branchenthemen und Angebote in der nötigen Tiefe und Breite abbilden. Unsere Auswertungen und Gespräche mit Ausstellern und Besuchern haben gezeigt, dass eine für alle Seiten nutzbringende Veranstaltung in diesem Format nicht mehr realisierbar ist. Da wir somit weder den Anforderungen unserer Kunden noch unserem eigenen Anspruch gerecht werden können, hat sich die NürnbergMesse entschieden, die CO-REACH ab 2018 nicht weiter durchzuführen", erklärte Petra Wolf , Mitglied der Messeleitung gegenüber ONEtoONE.Die Messe war 2014 aus den Mailingtagen hervorgegangen, hatte Jahr für Jahr an Besucher verloren, wie iBusiness in seiner jährlichen Erhebung (aktuell: Event-Analyse: Welche Interaktiv-Messen und -Kongresse Sie 2017 besuchen müssen ) festgestellt hat.