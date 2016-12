Mobile Games: Jeder vierte Deutsche daddelt täglich

Bild: Pixabay

Sie gehören damit zur Gruppe der sogenannten Daily Mobile Gamer. Dabei sind Frauen in dieser Hinsicht aktiver als Männer: knapp sechs von zehn deutschen App-Spielern sind weiblich.Der größte Anteil der deutschen App-Spieler ist zwischen 18 und 44 Jahre alt. Sechs von zehn Gamern gehören zu dieser Altersgruppe. Dabei liegt der Anteil dieser Gruppe in der gesamtdeutschen Onlinebevölkerung lediglich bei 52 Prozent.Knapp zwei Drittel der deutschen Mobile Gamer nutzen täglich Facebook . Über WhatsApp kommunizieren sogar acht von zehn mindestens einmal pro Tag. Damit sind sie deutlich aktiver als die Gesamtheit der deutschen Onlinebevölkerung: hier sind nur vier von zehn (45 Prozent) täglich bei Facebook online, per WhatsApp schreiben sechs von zehn .Doch regelmäßiges Mobilspielen hält offenbar nicht von regulärem TV-Konsum ab. Jeder zweite deutsche Daily Mobile Gamer nutzt das TV-Gerät täglich - und zwar für das reguläre TV-Programm. In der Gesamtheit der Internetnutzer liegt dieser Wert bei 45 Prozent.