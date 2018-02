Gaming: Google plant ein Netflix für Video-Games

09.02.18 - Nach Angaben des Technik-Magazins The Information plant Google einen abobasierten Streaming-Dienst für Videospiele. Laut internen Quellen bei Google sollen Nutzer die Spiele entweder via Googles Smart-TV-Stick Chromecast oder über eine noch zu entwickelnde Google-Spielekonsole abgreifen können. Der Name des Dienstes, der Googles bisher ambitioniertesten Vorstoß in den Videospielemarkt markiert, soll 'Yeti' lauten.