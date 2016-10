Crosschannel-Payment: Worauf es in Zukunft wirklich ankommt

Der Kunde will verstärkt kanalübergreifend einkaufen. Damit ist klar: Händler, die ein Crosschannel-Payment-System anbieten, genießen einen Wettbewerbsvorteil. Denn so halten sie für den Kunden einen Mehrwert parat und unterstützen die Konvergenz der Kanäle. Es geht schlicht darum, näher am Kauf...