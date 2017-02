Studie: Shop-Navigation per Spracherkennung kaum gewünscht

03.02.17 Sprachsteuerung durch Systeme wie Alexa, Siri & Co. ist derzeit in der Web-Entwicklung ein allgegenwärtiges Thema. Doch die meisten Nutzer können damit noch wenig anfangen - meint zumindest eine von Otto in Auftrag gegebene Studie.

Die Top-Suchbegriffe bei Otto

Der Umfrage zufolge machen zwar 95 Prozent der 1.000 befragten Personen generell von der Suchfunktion in Onlineshops Gebrauch. Die meisten von ihnen, 63 Prozent, insbesondere dann, wenn sie schon genau wissen, was sie suchen. 77 Prozent der Befragten stehen der der Voice-Suche in Onlineshops allerdings kritisch gegenüber. Die Umfrage wurde durch das Marktforschungsinstitut Appinio durchgeführt.Trotz der Skepsis gegenüber der neuen Technologie steht fest, dass die Suchfunktion schon heute viel leisten muss. Auf Otto.de gehen an Spitzentagen knapp zwei Millionen Suchanfragen ein. Im Vergleich zum Vorjahr ist das jährliche Suchaufkommen in 2016 insgesamt noch einmal um 20 Prozent gestiegen. Welche Begriffe dabei besonders häufig eingegeben wurden, zeigt die folgende Grafik: