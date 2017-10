Hasta la vista, Captcha: KI knackt die meistgehasste Sicherheitsmaßnahme des Webs

30.10.17 Bald dürfte das Zeitalter anbrechen, in dem Nutzer nicht mehr Dinge wie "OLEhi3RK0mmTD3rBvb" in kleine Masken eintippen müssen, um sich als Nicht-Bots zu verifizieren: KI-Algorithmen können inzwischen laut Science-Journal Captchas ziemlich treffsicher eingeben. Laut einer Forschungsarbeit landete die KI in genau zwei von drei Fällen einen Treffer und trickste die Sicherheitsmaßnahme aus. Zum Vergleich: Menschen kommen auf 87 Prozent. Ein Captcha-System gilt jedoch bereits als geknackt, wenn ein Bot nur jede hundertste Abfrage lösen kann, berichtet Winfuture