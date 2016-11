Yahoo-Studie: Content-starke Mobile Native Ads bieten größten Mehrwert

Desktop Native Ads



Eine Yahoo-Studie hat die Wirkung von verschiedenen Werbeformaten auf Markenindikatoren wie Brand Awareness oder Aktivierung getestet. Im Rahmen einer Kampagne aus der Reise-Branche wurden folgende Formate untersucht :Die Ergebnisse der Studie sind eindeutig: Mobile Werbeformate schneiden in allen Bereichen der Brand Awareness deutlich besser ab als die Desktop-Variante. Unter den mobilen Werbemitteln liegen demnach dabei Mobile Native Ads, die nutzerorientierten Content präsentieren, deutlich vorn. Sie stärken nicht nur die Markenbekanntheit, sondern motivieren darüber hinaus auch die meisten User, das beworbene Produkt beziehungsweise die Dienstleistung zu kaufen oder zu buchen.Die Studie, bei der 500 Nutzer zu unterschiedlichen Werbeformaten befragt wurden, zeigt im Detail: An Mobile Native Ads inklusive Content erinnern sich 76 Prozent der Nutzer. Auch ohne den nutzerorientierten Anzeigeninhalt auf Smartphone oder Tablet, ist es noch knapp jeder Zweite (49 Prozent). Platziert man ein Native Ad auf einem Desktop, sinkt die Werbeerinnerung auf 30 Prozent. Mobile Banner kommen immerhin noch auf 32 Prozent. Und auch in puncto Markenbekanntheit schneiden die inhaltsstarken Mobile Native Ads am besten von allen untersuchten Varianten ab: Sowohl bei der ungestützten als auch bei der gestützten Markenerinnerung - also mit und ohne Gedächtnishilfe.Inhaltsstarke Mobile Native Ads wecken am häufigsten das Interesse an der platzierten Marke unter den Studienteilnehmern (50 Prozent) und animieren öfter zum Kauf: 43 Prozent der Befragten beabsichtigen, das dargestellte Produkt beziehungsweise die Dienstleistung zu kaufen. Zum Vergleich: Mobile Banner zeigen hier deutlich niedrigere Werte (Markeninteresse: 30 Prozent, Kaufabsicht: 26 Prozent).Content erhöht darüber hinaus auch die Buchungsbereitschaft der User. So geben 43 Prozent der Nutzer an, dass sie durch inhaltsgetriebene Mobile Native Ads dazu angeregt wurden, ein Hotel über den Anbieter zu buchen - eine deutlich höhere Bereitschaft als bei den anderen Formaten (Mobile Banner: 31 Prozent).Marketer, die ihre Klickzahlen steigern möchten, erzielen laut Studie sowohl mit einem Desktop als auch einem mobile Native Ad die größten Erfolge. Fast die Hälfte aller User am Desktop (47 Prozent) waren bereit, auf die Anzeige zu klicken, bei Mobile Native Ads waren es 42 Prozent, deutlich höhere Werte als bei mobilen Banner (32 Prozent).