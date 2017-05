Ständige Erreichbarkeit: Smartphone-Sucht unter Millenials nimmt massiv zu

Bild: obs/B2X Care Solutions/oneinchpunch Smartphone-Sucht unter Millenials wächst

Laut der aktuellen Studie Smartphone- und IoT-Verbrauchertrends 2017 von B2X in Kooperation mit Prof. Dr. Anton Meyer vom Institut für Marketing und Prof. Dr. Thomas Hess vom Institut für Neue Medien an der Ludwig-Maximilians-Universität München , für die weltweit rund 2.600 Menschen befragt wurden, checkt rund die Hälfte aller Millenials mehr als 50 Mal am Tag ihr Smartphone. Vier Prozent würden sogar einen Monat ins Gefängnis gehen, um ihr Smartphone nicht für ein Jahr abgeben zu müssen.Die Ergebnisse zeigen: Rund 25 Prozent aller Millenials verbringen mehr als fünf Stunden am Tag auf ihrem Smartphone und mehr als 50 Prozent zumindest drei Stunden, verglichen mit nur einem Viertel der Babyboomer. Auch ständige Erreichbarkeit spielt eine Rolle: 85 Prozent der Nutzer hätten ihr Smartphone immer griffbereit, mehr als ein Viertel trügen es ständig am Körper, sogar nachts.Die Sucht geht laut Studie so weit, dass Smartphone-Nutzer ihr Gerät nicht für einen einzigen Monat hergeben würden, selbst wenn sie dafür einen ganzen Tag mit einem ihrer Lieblingsstars verbringen könnten (74 Prozent), eine Gehaltserhöhung von 10 Prozentbekämen (56 Prozent), eine zusätzliche Woche Urlaub nehmen könnten (50 Prozent), 1.000 Dollar erhielten (41 Prozent) oder Gratis-Urlaub an ihrem Traumziel machen könnten (28 Prozent).