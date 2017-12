Logistik: Paketboten sind das letzte, kranke Glied der Konsumkette

Bild: Hermes

01.12.17 Paketboten kommen pro Jahr auf 26,2 Krankheitstage und führen damit das Feld der am häufigsten erkrankten Arbeitnehmer an, berichtet die Wirtschaftswoche . Mit dem Onlinehandel als Treiber würden in den kommenden vier Jahren 40.000 neue Arbeitsplätze entstehen - oder besser gesagt: Arbeit für 40.000 neue Stellen, denn ob auch tatsächlich so viele Jobs geschaffen werden, steht auf einem anderen Blatt.