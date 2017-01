Emoji-Inklusion fürs Smartphone: Aktion Mensch präsentiert erste 'Inklumojis'

Bild: Aktion Mensch 27 Inklumojis hat die Aktion Mensch vorgestellt. Mit dem Ziel, Inklusion auch nachhaltig als gesellschaftlichen Standard zu verankern, möchte die Aktion Mensch die Inklumojis langfristig als festen Bestandteil des Unicode-Zeichenstandardsatzes etablieren.

11.01.17 Emojis sind zum Teil der Onlinekommunikation geworden. Für politisch korrekte Vielfalt sollen nun 27 Emojis, Icons und GIFs sorgen, die Menschen mit und ohne Behinderung darstellen. Mit der Entwicklung der neuartigen Bildzeichen will die Aktion Mensch Inklusion nicht nur in der Gesellschaft voranzutreiben, sondern auch in der Kommunikation. Die Inklumojis sind ab heute kostenlos als barrierefreie Tastatur-App im App Store sowie im Google Play Store verfügbar.