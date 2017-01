Lebensmittel-Commerce: Rewe bietet Lieferflatrate

Bild: Rewe

11.01.17 Die teuren Lieferkosten sind für viele Deutsche einer der Gründe, weshalb der Lebensmittel-Onlinehandel für sie nicht in Frage kommt. Diese Hürde will Rewe nun nehmen und startet eine Lieferflat . In der billigsten Variante kostet sie 6,99 Euro pro Monat und beinhaltet beliebig viele Lieferungen - allerdings nur dienstags, mittwochs und donnerstags. Die Lieferung an sechs Tagen die Woche kostet 9,99 Euro und wird im 3-Monats-Abo günstiger.