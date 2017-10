Stöer erwirbt Yield-Optimerier und baut Programmatic Buying aus

Bild: Screenshot / Sociomantic

05.10.17 Der Werbevermarkter Ströer hat eine Mehrheitsbeteiligung am Startup Yieldlove , einer Optimierungsplattform für programmatische Werbevermarktung, erworben. Ströer will damit neben der klassischen Vollvermarktung, die weiterhin über Ströer Digital erfolgt, eine standardisierte, technische Vermarktung für Reichweiten-Publisher anbieten. Die Yieldlove-Technologie wird zudem parallel in die Ströer SSP Plattform integriert. Dies ermöglicht die Konnektivität mit weiteren Plattformen via Header-Bidding-Verfahren. Damit soll der Nachfrage- und Auktionsdruck erhöht die Auslastung der Publisher verbessert werden.