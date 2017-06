Infografik: Wie Unternehmen von internem EMail-Marketing profitieren können

23.06.17 Zu den wichtigsten Zielgruppen von Unternehmen und Organisationen zählen die Mitarbeiter oder Mitglieder. Im Zeitalter der Digitalisierung erreicht man sie besonders effizient mit einem 'E-Letter' - dem Pendant zum Newsletter. Agnitas zeigt in der folgenden Infografik, was die Nutzer unbedingt über diesen internen Newsletter wissen sollten, welche Anlässe es für ihn gibt und wie man bei der Einführung am besten vorgeht.

(chart: Agnitas)

Ein interner Newsletter eröffnet in der internen Kommunikation neue Möglichkeiten und fördert die Mitarbeiter Motivation in vielerlei Hinsicht. Die nachfolgende Infografik veranschaulicht in drei Schritten, was Unternehmen unbedingt über den internen Newsletter wissen sollten und wie man bei der Einführung am besten vorgeht.