Vier von zehn Internetnutzern ignorieren Onlinewerbung

Vertrauen in Influencer und Prominente sind eine Lösung

Content Creation: Werden Sie kreativer in den Inhalten für verschiedene Plattformen und Kanäle - und denken Sie nicht nur für Facebook.

Influencer-Marketing: Arbeiten Sie Hand-in-Hand mit Influencern, die als vertrauenswürdige Quellen für Informationen und Empfehlungen gelten. Influencer Partnerschaften sind ein guter Weg, um jenen echten, authentischen Content zu kreieren, den die Verbraucher wollen.

Granular Market-Insights: Gehen Sie unter die Haut. Was motiviert, bewegt und begeistert jeden Einzelnen Ihren Kunden? Die Realität ist, dass längst nicht mehr nur Jugendliche diese Plattformen nutzen: Spielen Sie den richtigen Content zur richtigen über die richtigen Kanäle an die richtigen Leute aus.

Wie Marken in sozialen Netzwerken wahrgenommen werden 2016

(chart: TNS)

Die deutschen Nutzer sind also im weltweiten Vergleich auf der Seite der Skeptiker. Noch größer ist die Skepsis aber zum Beispiel in Schweden und Dänemark, wo 57 Prozent der Befragten aktiv Marken-Content ignorieren. Am anderen Ende der Skala würden nur 15 Prozent der Befragten in Saudi Arabien und 19 Prozent in Brasilien Markeninhalte vermeiden. China mit 24 Prozent und Südafrika mit 26 Prozent sind näher am globalen Durchschnitt der Befragten.Viele Konsumenten sehen sich bombardiert von der Präsenz der Marken in sozialen Netzwerken. In Deutschland fühlen sich 28 Prozent der Internet-Nutzer von Online-Werbung verfolgt, weltweit sind es sogar 34 Prozent.Die Kantar TNS Studie fand ebenfalls heraus, dass die Statements von Influencern und Prominenten die Einstellung zu und Wahrnehmung von Marken beeinflussen können. 40 Prozent der 16- bis 24-Jährigen sagen, dass sie dem, was die Leute online über Marken sagen, mehr trauen, als offiziellen Quellen wie Zeitungen, Markenwebseiten oder TV-Spots. In Deutschland liegt dieser Anteil allerdings nur bei 27 Prozent, woraus man eine nach wie vor starke Rolle von klassischer Werbung hierzulande ableiten kann.Walter Freese , Associate Director bei Kantar TNS erklärt dazu: "Jüngere Menschen orientieren sich mehr an Influencern als jemals zuvor. Sie vertrauen prominenten Youtubern, Bloggern und Gleichaltrigen mehr, als 'Branded Content'. In der älteren Generation besteht das 'Influencer-Netzwerk' derzeit noch vorwiegend aus Familie, Freunden und Bekannten und findet offline statt." Allerdings sei es nur noch eine Frage der Zeit, bis auch diese älteren Verbraucher eher online nach Inspirationen und Informationen suchen werden.Kantar TNS leitet aus den Erkenntnissen der Studie drei konkrete Handlungsempfehlungen für Marken ab:Für die weltweite Studie Connected Life wurden zwischen Juni und September 2016 insgesamt 70.000 regelmäßige Online-Nutzer in 57 Ländern befragt.