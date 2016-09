Jeder zweite Deutsche will mit Virtual Reality shoppen

Bild: Laurence Simon (Crap Mariner)/Flickr

Laut Studie wecken vor allem Augmented-Reality-Anproben wie das Aufprobieren von Brillen via Gesichtsscan (47 Prozent) die Neugier der Bundesbürger. In Frankreich sieht das Bild ähnlich aus. Mehr als jeder zweite (53 Prozent) französische Shopper ist an virtuellen Einkaufserfahrungen interessiert. Ein Drittel (32 Prozent) würde sogar den simulierten Einkauf mit Hilfe von VR-Brillen in Erwägung ziehen. Die Briten sind insgesamt etwas zurückhaltender - nur knapp die Hälfte (46 Prozent) begeistert sich für virtuelle Shoppingerlebnisse.Im Altersvergleich zeigen sich die deutschen Millennials am affinsten: 56 Prozent der 18- bis 35-Jährigen interessieren sich für virtuelle Anproben, jeder Zehnte (elf Prozent) hat es schon ausprobiert. In Großbritannien hingegen weckt dieser Service immerhin bei knapp der Hälfte der Befragten (49 Prozent) Begeisterung. Erfahrungen haben jedoch nur sieben Prozent damit gemacht.Die ältere Generation X, die der 36- bis 51-Jährigen, zeigt vor allem in Großbritannien und Deutschland Interesse an virtuellen Shopping-Angeboten: Jeweils die Hälfte der Befragten dieser Altersgruppe (54 Prozent und 51 Prozent) begeistert sich für diese Technologien. Die französischen Shopper der Generation X sind dagegen etwas verhaltener: Nur vier von zehn Befragten (44 Prozent) bekunden Interesse. Auch die älteste untersuchte Gruppe, die 52- bis 65-jährigen Babyboomer aller drei Länder, ist offen für die neuen virtuellen Möglichkeiten: Rund vier von zehn (43 Prozent Deutschland, 44 Prozent in Großbritannien, 37 Prozent in Frankreich) begeistern sich für VR-Lösungen.Vor allem die Shopper in Frankreich interessieren sich für das komplette Eintauchen in die Virtual Reality: 36 Prozent der französischen Millennials möchten mithilfe der Brille bummeln gehen (Deutschland 29 Prozent, Großbritannien 33 Prozent). Doch obwohl das Interesse in Frankreich so groß ist, haben erst 2 Prozent der befragten Millennials ihre Begeisterung für die virtuelle Realität umsetzen können. In Deutschland und Großbritannien haben immerhin schon jeweils vier Prozent dieser Gruppe das Einkaufen mit den Brillen ausprobiert.