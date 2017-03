Performance-Agentur Crealytics sammelt neun Millionen ein

Bild: Andreas Reiffen Andreas Reiffen, Crealytics

Crealytics-CEO Andreas Reiffen will mit dem Geld die Entwicklung einer Technologieplattform vorantreiben, die die Themen Pricing, Inventar und Realtime-Bidding in Einklang bringt und sich an ERP- sowie CRM-Systeme anbindetund Datenfeed-basiert Werbung zuläßt. AUsserdem ist die Beschleunigung der internationalen Expansion - insbesondere in den USA geplant.