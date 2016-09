Onlineshopping: Ganz Deutschland kauft im Internet

Bild: Wirecard

Heavy Shopper: ein Viertel der Deutschen kauft wöchentlich im Internet

Kleidung: ein Fünftel der deutschen Onlineshopper bevorzugt Bestellung im Netz

Elektronik wird vor allem von deutschen Männern online bestellt

Mehr als zwei Drittel (70 Prozent) sogar mindestens einmal im Monat. In den Nachbarländern sieht es ähnlich aus. Auch bei den Briten shoppt fast jeder Internetnutzer auch online (99 Prozent), mehr als drei Viertel (78 Prozent) sogar einmal pro Monat. In Frankreich wird dagegen noch öfter offline gekauft. Zwar nutzen ebenfalls mehr als neun von zehn (96 Prozent) Befragten Online-Shopping-Angebote, jedoch bestellt nur die Hälfte (52 Prozent) der französischen User monatlich etwas. Das sind die zentralen Ergebnisse der Ipsos -Grundlagenstudie in Deutschland, Großbritannien und Frankreich zum Thema Omnichannel.Ein Viertel (24 Prozent) der Deutschen kauft mindestens einmal pro Woche online ein und gehört damit zur Kategorie der Heavy Shopper. In Frankreich zeigt sich erneut leichte Zurückhaltung beim Onlinekauf: nur einer von zehn Franzosen befüllt wöchentlich den digitalen Einkaufskorb. Im europäischen Vergleich bleibt Großbritannien am onlineaffinsten, wenn es ums Shoppen geht: ein Drittel (32 Prozent) der Bevölkerung kann in die Gruppe der Heavy Shopper eingeordnet werden.Fast jeder Deutsche shoppt im Internet, doch nicht jedes Produkt kommt online gut an. Zwischen den einzelnen Produktkategorien zeigen sich mitunter große Unterschiede.Kleidung wird von einem Fünftel (21 Prozent) der deutschen Onlineshopper, die angaben schon Fashionprodukte im Netz gekauft zu haben, präferiert im Internet bestellt. Vier von zehn (41 Prozent) Befragten dieser Gruppe bevorzugen allerdings immer noch das Offlineerlebnis. Doch auch wenn der Kauf im Geschäft bevorzugt wird, gaben ein Viertel (23 Prozent) der Onlineshopper an, mindestens einmal im Monat Kleidung zu bestellen. Unter den deutschen Millennials sind es sogar knapp ein Drittel (30 Prozent). In Großbritannien und Frankreich ist der Onlinekauf von Kleidung unter den Onlineshoppern noch nicht so populär wie in Deutschland. Lediglich 16 Prozent der Briten und nur 13 Prozent der Franzosen gaben an, ihre Garderobe hauptsächlich online zu erstehen.Elektronikgeräte online zu erstehen, ist dagegen schon bei einem größeren Teil der Deutschen zur Gewohnheit geworden und wird sogar von einem Drittel (34 Prozent) der Onlineshopper, die bereits elektronische Geräte im Netz erstanden haben, bevorzugt. Vor allem Männer shoppen Elektronik online: 39 Prozent bestellen lieber im Internet, während es bei den Frauen nur 29 Prozent sind. In Großbritannien zeigt sich das gleiche Bild: ein Drittel (32 Prozent) der Onlineshopper kauft hauptsächlich online und auch hier sind es eher Männer (38 Prozent; Frauen 26 Prozent). Die Franzosen sind beim Elektronikkauf noch deutlich konservativer.