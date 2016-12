Lidl testet Supermarkt mit Online-Abholstation

19.12.16 Lidl testet in Berlin Schöneberg einen Abhol-Supermarkt namens "Lidl Express". Unter dem Slogan "Immer. Mehr. Online." sollen Kunden dort ein reduziertes "Convenience Sortiment" vorfinden, dass um eine Abholstation für online bestellte Waren vervollständigt wird. Expresskassen sollen Wartezeiten verkürzen. Der Supermarkt soll bereits in den kommenden Wochen eröffnen, berichtet die Lebensmittelzeitung in ihrer gedruckten Ausgabe.