Agentur-Übernahme: Valtech verleibt sich HS-Digital ein

Bild: Valtech Uwe Tüben freut sich: Valtech vergrößert sich erneut.

Die Augsburger Digitalagentur Agentur HS-Digital ist seit 1. März 2017 Teil der Fullservice-Agentur Valtech. Die Kunden aus den Bereichen Automotive, Energie und Industrie werden künftig in München weiter betreut. Mit der Übernahme will Valtech Design-Kompetenz einkaufen und sich - das nächste Internetagenturranking dräut - als eine der führenden deutschen Interaktivagenturen mit nun über 300 Mitarbeitern und Standorten in Düsseldorf, München, Frankfurt am Main und Köln positionieren. Uwe Tüben , Geschäftsführer Valtech, freut sich: "Unsere neuen Kollegen vertiefen unsere Expertise im Business Development sowie im UX-Design."