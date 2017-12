Sprachassistent wird seriös: Alexa for Business

Bild: Alexas Fotos

04.12.17 Auf der Entwicklerkonferenz re:invent hat Amazon einen neuen Service vorgestellt, der den Sprachassistenten Alexa für den geschäftlichen Einsatz optimiert. Alexa for Business kann beispielsweise Aufgaben wie das automatische Aufsetzen von Telefonkonferenzen übernehmen, Hardware in Konferenzräumen steuern, Meetings vereinbaren oder Verbrauchsmaterialien nachbestellen. Alexa for Business arbeitet bereits mit Lösungen zahlreicher Unternehmen zusammen, dazu gehören Salesforce oder Splunk