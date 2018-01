Das waren die beliebtesten iBusiness-Analysen 2017

iBusiness hat die Branche nach kommenden Onlinemarketing-Entwicklungen befragt. Herauskristallisiert haben sich 14 Megatrends, die künftig das digitale Marketing bestimmen.Auf den Messen und Kongressen, da haben wir sie alle gesehen, die Akteure der Interaktiv-Wirtschaft: vom Agentur-Geschäftsführer und dem VC bis hin zum SEO und zum Consultant. Wie sie alle wirklich ticken, das enthüllen zehn total exklusive Charts.Auf welche Trends und Herausforderungen sich Onlinehändler in den kommenden Monaten einstellen müssen und was Shopbetreiber planen, hat eine iBusiness-Erhebung ermittelt.Shop-Baukasten oder professionelle ECommerce-Plattform? iBusiness zeigt, welche Systeme im deutschen Onlinehandel wirklich verbreitet sind - und welche für ein Wachstum quer durch alle Umsatzregionen geeignet sind.Nicht immer ist die Zusammenarbeit von Digitaldienstleistern mit ihren Kunden völlig frei von Sorge. Ahnungslos, frech, unverschämt: Wir haben bei Agenturentscheidern und Serviceanbietern nach ihren gruseligsten Erlebnissen gefragt - und die 66 nervigsten Kundensprüche aus neun Projektstadien zusammengetragen.Eine neu formierte Top 10 inklusive neuer Nummer eins, ein starkes Umsatzwachstum im Agentur-Markt und mehr Mitarbeiter. Die Branche wächst insgesamt. Aber asynchron.Die Branche hat für iBusiness die übelsten Ärgernisse und die schlimmsten Bremsen der digitalen Transformation identifiziert. Es zeigt sich: Vor allem drei strukturelle Probleme müssen wir gemeinsam anpacken.Eine Studie zeigt, welche Ängste bei der Digitalisierung für die Deutschen besonders wichtig sind. Wir haben daraus eine Landkarte der digitalen Ängste der Deutschen entwickelt. Und herausgearbeitet, wie sie zusammenhängen und was gegen sie getan werden kann.Shops setzen Chatbots erfolgreich im Service ein und schon warnen Digitalskeptiker vor Jobabbau und Menschheitsdämmerung. Doch wie werden Chatbots und ihre Söhne, die Action-Bots, die Branche wirklich ändern? Vier Szenarien.Schon im Jahr 2018 erreicht der B2B-Commerce in Deutschland die Marke von einer Billion Euro. Das geht aus der iBusiness-Marktstudie hervor. Vor allem zwei Faktoren sind für das starke Wachstum verantwortlich.