Getit firmiert ab sofort unter KPS digital

Bild: geralt/ Pixabay

Mit dem neuen Markenauftritt möchte KPS auch nach außen sichtbar "den Führungsanspruch als Beratungspartner für den Handel in Europa unterstreichen", heißt es in der Unternehmensaussendung. Das gesamte Prozess- und Technologiespektrum von der Warenwirtschaft über E-Commerce bis hin zum digitalen Kundenmanagement und Marketing anbieten zu können und ein sehr hohes Tempo in der Umsetzung seien nun zentrale Wettbewerbsvorteile des Unternehmens.Dr. Thomas Krämerkämper , Geschäftsführer der KPS digital GmbH zufolge profitieren Kunden von "gemeinsam entwickelten Branchenlösungen insbesondere im Handel und der Konsumgüterindustrie, die tiefe Prozessketten nahtlos verknüpfen, sowie von unserer einzigartigen, plattform-übergreifenden Rapid Transformation Methode."