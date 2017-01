Burda kauft Online-Portal LifestyleAsia.com

Das bestätigte ein Burda-Sprecher dem Medienmagazin New Business . Mit dem Deal baut der Münchner Konzern seine Aktivitäten in Südostasien und Hongkong aus. Die drei schwedischen Gründer von LifestyleAsia.com, Christopher Lindvall , Richard Nilsson und Sebastian Svensson , wollen sich dem regionalen Management-Team von Burda International Asia anschließen.Die Internet-Plattform wurde 2006 gestartet und hat im Laufe der Jahre lokale Websites in Hongkong, Singapur, Thailand und Malaysia aufgebaut. Das Online-Magazin publiziert aktuellen Content zu den Themenbereichen Luxus, Style, Reisen, Food, Automobil, Kultur und City Guides. Dabei werden die Beiträge jeweils auf die lokalen Märkte abgestimmt.